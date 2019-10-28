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رياضة

وردة وشارة كابتن المنتخب .. أبرز 5 تصريحات من حسام البدري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:20 م
حسام البدرى مدرب
حسام البدرى مدرب منتخب مصر
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ياسمين تيسير
أسدل حسام البدري المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم الستار حول عدد من القضايا الهامة بشأن المنتخب و معسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمباريات الجولة الأولى والثانية لتصفيات كأس الامم الافريقية 2020

وأكد حسام البدري أنه حتى الان لم يحسم قراراه بشأن إمكانية عودة عمرو وردة لصفوف منتخب مصر بعد أزمته الأخيرة التي أثيرت في بطولة امم افريقيا 2019.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية إن الأمر يحتاج لتفكير ، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الأمر.

كما حسم حسام البدري القرار في الأزمة المثارة خلال الأيام الماضية بشأن شارة قائد الفراعنة ومعايير اختيار حاملها .

وأوضح البدري أن شارة قيادة المنتخب ستكون للاعب الأقدم خلال المعسكرات والمباريات لحسم الجدل في هذا الأمر ، والشارة ليست منحصرة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح ، فهناك من هو أقدم من الأخير مثل أحمد حجازي وعبد الله السعيد وغيرهم.

وعلق حسام البدري على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب ضم مدرب المنتخب لمحمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة الفراعنة.

وقال البدري "تصريحات مرتضى منصور بعد ضمي لـ كهربا كانت مميزة للغاية، كان منطقيا وعقلانيا للغاية. أشكره بشدة على ذلك".

كما كشف البدري تفاصيل رفضه لعرض من أحد الأندية الكبيرة من أجل تدريب منتخب مصر.

وقال البدري "تلقيت عرضًا كبيرًا جدًا لكن رفضته لأنني كنت أنتظر قيادة المنتخب ، كانت هناك أسماء كبيرة مرشحة مثل حسن شحاتة والواعد أحمد حسام ميدو وحسام حسن، قلت أيضًا إن هناك مدربين آخرين لم يتم ترشيحهم ولكنهم على قدر المسؤولية مثل طارق العشري وطلعت يوسف".

وأكد البدري أن علاقته بالنادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب علاقة مميزة ولا يوجد بها شائبة واحدة.

وأضاف حسام البدري، أن لا يوجد توتر في علاقته مع الخطيب أو النادي الأهلي حيث أن القلعة الحمراء هي التي صنعت اسم البدري.
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