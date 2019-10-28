كرات ثلج كبيرة الحجم.. ظاهرة تضرب السعودية لأول مرة منذ 37 عاما.. شاهد

شهدت أنحاء متفرقة من المملكة العربية السعودية طقسا جليديا يشبه طقس القطب الشمالى.



واكتست منطقة الخفجى الواقعة بشمال شرق السعودية بقطع الثلوج كبيرة الحجم ، ما أسفر عن خسائر مادية بسبب تحطم زجاج العديد من السيارات.



وقال الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ما يحدث فى منطقة الخفجى وحفر الباطن من تساقط البرد ورياح قوية شبيه بما حدث في الخفجي قبل 37 عامًا، وتحديدًا في أكتوبر 1982 ولكن بدرجة أقل.



وأشار إلى أن منطقة الخفجى وجنوب الكويت ناحية الوفرة تشهد هطول أمطار غزيرة.



وقال خبراء الطقس، أن الفترة الزمنية في نهاية أكتوبر وتشابه الأوضاع العلوية والسطحية تؤدى فوارق رأسية كبيرة ورياح رطبة قادمة من الخليج العربي.



من جانبها، أطلقت هيئة الأرصاد ‫تنبيهًا متقدمًا باستمرار الحالة المطرية، ونشاط الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين.