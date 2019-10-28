Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:59 م
طريقة وضع الكونتور
طريقة وضع الكونتور
Advertisements
رشا عوني
تهتم الفتيات بعالم الموضة والمكياج والتجميل بدرجات متفاوتة، وعادة ما نتفاجأ بصيحات موضة جديدة تخص الميكب من وقت لآخر، ومن ضمن هذه الصيحات استخدام الكونتور الذي يعمل على تحديد ملامح الوجه والتحكم في الوجه الممتلئ أو النحيف باستخدام لمسات معينة على البشرة.

وتفضل بعض الفتيات تطبيق المكياج بأنفسهن في المنزل ولكن يواجهن مشكلة وضع الكونتور بالطريقة الصحيحة، لذا إليكِ الخطوات الصحيحة والسهلة التي تساعد على تعلم استخدام الكونتور بنفسك:

1- ضعي أولًا الفاونديشن ووزعيه على بشرتك
2- ضعي الكونتور على عظمتي الخد
3- ضعي خطوط أخرى من الكونتور على جانبي الأنف
4- آخر خطوة هي وضع الكونتور على أطراف الجبين
5- استخدمي الفرشاة الخاص بالكونتور وقومي بتوزيعه في نفس الأماكن كي يندمج مع الفونديشن على بشرتك ثم استكملي بقية الميكب.
في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة
في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة
في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة
في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة
في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة
في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعليق البرلمان على قفز شخصين من قطار ومصرع أحدهما بسبب الامتناع عن دفع التذكرة

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

دار الإفتاء تعلن موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

حارس مرمى جديد يظهر في مران الأهلي

اندلاع حريق في المتحف الإسلامي داخل المسجد الأقصى

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 62 دولة.. البحرين تدشن معرض بايدك 2019 للدفاع.. صور

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد