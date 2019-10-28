في 5 خطوات.. تعلمي طريقة وضع الكونتور بسهولة

تهتم الفتيات بعالم الموضة والمكياج والتجميل بدرجات متفاوتة، وعادة ما نتفاجأ بصيحات موضة جديدة تخص الميكب من وقت لآخر، ومن ضمن هذه الصيحات استخدام الكونتور الذي يعمل على تحديد ملامح الوجه والتحكم في الوجه الممتلئ أو النحيف باستخدام لمسات معينة على البشرة.



وتفضل بعض الفتيات تطبيق المكياج بأنفسهن في المنزل ولكن يواجهن مشكلة وضع الكونتور بالطريقة الصحيحة، لذا إليكِ الخطوات الصحيحة والسهلة التي تساعد على تعلم استخدام الكونتور بنفسك:



1- ضعي أولًا الفاونديشن ووزعيه على بشرتك

2- ضعي الكونتور على عظمتي الخد

3- ضعي خطوط أخرى من الكونتور على جانبي الأنف

4- آخر خطوة هي وضع الكونتور على أطراف الجبين

5- استخدمي الفرشاة الخاص بالكونتور وقومي بتوزيعه في نفس الأماكن كي يندمج مع الفونديشن على بشرتك ثم استكملي بقية الميكب.