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رياضة

للمرة الأولى.. العامري رئيسا لـ الأهلي بسبب غياب الخطيب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.

ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا.

وترأس العامري فاروق نائب النادي الاجتماع لأول مرة. ويبحث المجلس في اجتماعه أيضًا استكمال الخطة الإنشائية في فروع النادي الثلاثة وكافة الترتيبات الخاصة بتدشين فرع الأهلي الرابع بالتجمع الخامس.
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