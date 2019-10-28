بطلة كليب السلطان توجه رسالة لـ محمد رمضان.. ماذا قالت؟

نشر الفنان محمد رمضان صورة برفقة "نور" بطلة كليب "السلطان" على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية "استوري".



وعلقت نور على الصورة قائلة: " صار فيكم تقولولي السلطانة نور فعلا هالتجربة كانت غير شكل كسبت صديق حقيقي وفنان راقي واتعلمت كتير منه".



ورد محمد رمضان علي التعليق قائلا:" حببتي واختي الصغيرة".



وحققت أغنية محمد رمضان الجديدة "السلطان" نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط عبر القناة الرسمية له على موقع "يوتيوب" أحتلت التريند رقم 1.



وتقول كلمات الأغنية :" العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي".