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فن

رامي جمال يوجه رسالة للشاعر عبد الرحمن بن مساعد.. تعرف عليها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:14 م
رامى جمال
رامى جمال
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قسم الفن
نشر الفنان رامي جمال صورة له برفقة الشاعر السعودي الأمير عبد الرحمن بن مساعد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا:" مع الصديق العزيز والقيمة الفنية و صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن بن مساعد تشرفت بدعواتكم الكريمة و سعدت بحضور ليلة تكريمك و الحفل الرائع حفظك الله".

وشارك الجمهور بالتعليقات على الصورة، قائلا:" العمرة باينه عليك من الحلاقة يا رميو ، المطر نزل بالكويت نحن في انتظار البومك ، شاعر نضيف ، بنحبكم اوي".

من ناحية أخرى أعلن المطرب رامي جمال انتهائه من ألبومه الجديد حيث كتب رامي تغريدة له، قائلا: "تم الانتهاء من اختيار وتنفيذ جميع أغاني ألبومي الجديد وقريبا جدًا إن شاء الله يتم تسليمه لشركة نجوم ريكورد لنبدأ تنفيذ مرحلة ما قبل النزول والنزول، وعد بألبوم مختلف لمرحلة مختلفة دعواتكم".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا".

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