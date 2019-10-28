أياكس يرفض التفريط فى مدربه لصالح بارين ميونخ

اعترف المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، مارك أوفرمارس، اليوم الاثنين أن ناديه ليس مستعدا للتنازل عن مدربه ايريك تين هاج، لصالح نظيره بايرن ميونخ الألماني نظير أي مقابل مادي في حال رغب الأخير في الفوز بخدمات المدرب الهولندي.



وقال أوفرمارس في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التليفزيونية: "علينا أن نتحلى بالواقعية، عندما تقوم الأندية الكبيرة بإغراءك فسيكون عليك أن تقدر هذا".



وأبدى اللاعب الهولندي السابق سعادته الكبيرة باهتمام الأندية الكبرى في أوروبا بالتعاقد مع المدير الفني لأياكس أمستردام.



وأضاف أوفرمارس، الذي لم يكشف عما إذا كان أحد الأندية تواصل مباشرة مع تين هاج أم لا، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمستقبل اللاعبين فدائما ما نفكر بسخاء وهذا أيضا يعود بأثاره على المدرب".



يذكر أن عقد تين هاج مع أياكس أمستردام يمتد حتى يونيو 2022.



وكان تين هاج قد قال مؤخرا في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية أنه إذا قام بايرن ميونخ باستدعائه فإنه "لا يستبعد حدوث أي شيء".



وشغل تين هاج/49 عاما/ منصب المدير الفني للفريق الرديف لبايرن ميونخ قبل أن ينتقل إلى أوترخت ثم أخيرا إلى أياكس أمستردام في 2017.



وحصد تين هاج لقبي الدوري والكأس المحليين مع أياكس أمستردام، كما فاز أيضا بلقب وحيد في بطولة كأس السوبر.



ولكنه أخفق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد سقوطه أمام توتنهام الإنجليزي.