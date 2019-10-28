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ريهام سعيد تقصف جبهة منتقديها بعد براءتها فى قضية السمنة.. اعرف قالت ايه؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:41 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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سارة يسن
نشرت الإعلامية ريهام سعيد خبر براءتها فى قضية السمنة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على البراءة قائلة: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

برَّأت محكمة جنح قسم الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة في قضية إهانة مرضى "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وحضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها.
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