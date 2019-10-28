Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:50 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة كمسري القطار وإجبار مواطنين على القفز منه، "في العمل تتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت واقعة شبيهة بتلك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نحن أمام حادث قتل مواطن عن عمد، ورئيس القطار فتح الباب وأجبر المواطنين على القفز بسبب عدم دفع ثمن التذكرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "لو عند رئيس القطار شوية رحمة كان تركهم يعيشوا، ولازم نعلم البشر شوية إنسانية وكيفية التعامل مع المواطن المصري وإزاي يقدم له أحسن خدمة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "في العالم الدنيا بتتنفض وزير بيمشي ويستقيل في الدول الأخرى من أجل حجب حق المواطن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسبب في مصرع بائع متجول وإصابة آخر.. إحالة كمسري طنطا للنيابة

فى ستين داهية .. تفاصيل جديدة فى حادث إجبار كمسرى لـ شابين على القفز من قطار الغربية

نشأت الديهي عن واقعة كمسري القطار: كارثة إنسانية

مفيش رحمة.. تعليق ناري من أحمد موسى على واقعة كمسري القطار ..فيديو

حادث القطار.. أحمد موسى: المواطن الغلبان لو معاه الـ 70 جنيه كان دفعهم.. فيديو

هل أجبرا على القفز من القطار؟.. شهادة الركاب بشأن مصرع مواطن وبتر قدم آخر

ترشيحاتنا

بصحبة أزواجهن.. شاهد نجمات في غرف الولادة بعد الإنجاب

للمرة الأولى.. العامري رئيسا لـ الأهلي بسبب غياب الخطيب

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور

بيان عاجل للحكومة بسبب إجبار كمسري لطفلين على إلقاء نفسيهما من القطار

قيمتها 18 مليون جنيه .. التعويضات تثبت ملكية شقة لـ عمرو دياب فى جاردن سيتى

على غرار بن لادن.. سر إلقاء أمريكا جثة البغدادي في البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد