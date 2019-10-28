حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة كمسري القطار وإجبار مواطنين على القفز منه، "في العمل تتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت واقعة شبيهة بتلك".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نحن أمام حادث قتل مواطن عن عمد، ورئيس القطار فتح الباب وأجبر المواطنين على القفز بسبب عدم دفع ثمن التذكرة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "لو عند رئيس القطار شوية رحمة كان تركهم يعيشوا، ولازم نعلم البشر شوية إنسانية وكيفية التعامل مع المواطن المصري وإزاي يقدم له أحسن خدمة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "في العالم الدنيا بتتنفض وزير بيمشي ويستقيل في الدول الأخرى من أجل حجب حق المواطن".