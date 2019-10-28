يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة

روى شهود العيان اخر لحظات فى حادث اجبار كمسرى قطار الغربية لـ شابين على القفز من عربة القطار لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذاكر قال شهود العيان ان الواقعة كانت في الساعات الاولى من فجر اليوم الإثنين بدأت الواقعة بقيام كمسرى القطار رقم 934 ويدعى "م.ه" وشاب يدعى محمد عيد 23 سنة، وآخر يدعى أحمد محمد 25 سنة حيث طلب منهما الكمسرى التذاكر الخاصة بهما إلا أنهما ردا عليه عدم وجود تذاكر فطلب منهما ثمنها إلا أنهما أكدا له عدم وجود أموال معهما فرد كمسرى القطار عليهما: طيب هاتوا البطاقات الشخصية بتاعتكم فردا عليه أنه لا يوجد معهما أى أوراق شخصية وهنا طلب منهما الكمسرى القفز من عربة القطار أو دفع ثمن التذاكر الشابين فضلا القفز من القطار وهو يسير بسرعة كبيرة على تحرير محضر. وإلى تفاصيل الواقعة



أكد محمد الأشقر أحد شهود العيان على حادث قفز شابين من قطار "طنطا-أسوان" لعدم دفعهما تذكرة القطار، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين بمشاجرة بين رئيس قطار رقم 934 ويدعى "م.ه" وشاب يدعى محمد عيد 23 سنة، وآخر يدعى أحمد محمد 25 سنة، بعدما اكتشف عدم وجود تذاكر معهما داخل العربة المكيفة.



تفاصيل حادث قطار طنطا

وكشف أن الكمسري طلب منهما إثبات شخصية حتى يقوم بتحرير محضر لهما، لكن الشابين أكدا أنهما لا يمتلكان أمولًا أو إثبات شخصية وقالا نصا: احنا مش معانا فلوس ولا ورق واحنا على باب لله، لكن الكمسري صمم ياخد الفلوس وكان المبلغ كبير محدش في ركاب القطر كان معاه يدفعلهم.



وأضاف حسن أحمد أحد شهود العيان في القطار، أن الكمسري بعد المناقشة قام بتخييرهما بدفع ثمن التذكرة أو القفز من القطار وهما اختارا القفز من القطار لعدم وجود أي أموال معهما فذهب الكمسرى وأحضر مفاتيح الأبواب وقام بفتح باب القطار وقال لهما "اتفضلوا" كان القطار وقتها في قرية دفرة، قفز الأول بعيدا عن القطار ولكن الثاني وقع تحت القطار، ورد الكمسري قائلا: "في ستين داهية" على حسب قوله.



وكشف محمد صابر إبراهيم، أحد شهود العيان على واقعة إجبار رئيس القطار المتجه من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، على نزول شابين أثناء سير القطار لعدم قيامهما بدفع الأجرة، أنه شاهد رئيس القطار في مشادة بينه وبين شابين لعدم دفعهما الأجرة.



كما أوضح أن المشادة الكلامية وصلت إلى طلب رئيس القطار بطاقة الشابين وأن ينزلا معا وفتح باب القطار، ما أدى إلى نزول الشابين خلال سير القطار فلقي أحدهما مصرعه وأصيب الآخر.



فيديو لواقعة قطار طنطا

كان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح قيام كمسري بإجبار شابين علي القفز من القطار لعدم دفعهما التذاكر وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.



ومن ناحية أخرى أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا حول الواقعة أكدت فيه أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.



حادث قطار الغربية (طنطا)

جاء البيان بعد تداول فيديو لسقوط شخصين من قطار الغربية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.



حبس كمسرى قطار الغربية



قررت النيابة العامة بالغربية حبس كمسرى قطار 934 الإسكندرية – الأقصر 4 أيام في واقعة إجبار شابين على القفز من القطار أثناء سيره لعدم دفعهما ثمن التذاكر، ووجهت النيابة العامة للكمسرى المتهم تهمة القتل العمد لإجباره شابين على القفز من القطار، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.



وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان فى الحادث لسماع أقوالهم.



كما ينشر موقع "صدى البلد" صورة للتقرير الطبي والذي أفاد بوفاة الشاب الأول وبتر ساقي الشاب الثاني، فضلا عن تعرضهما لكسور وسحجات ونزيف داخلي بالمخ جراء ارتطامهما بالأرض أسفل عجلات القطار أثناء سيره.



وتضمن التقرير الطبى الأولي انفصال رأس المتوفى محمد عيد عن جسده وسجحات بالذراعين وجروح متفرقة واشتباه فى كسر القدم اليسرى.



كان اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسري القطار ويدعى (م.ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



وتمكنت مباحث السكة الحديد بطنطا من ضبط كمسرى، وتم تسليمه لمركز طنطا وأمام الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاءهما من القطار مما أدى لمصرع أحدهما ويدعي ( م.ع - 23 سنة) من شبرا الخيمة قليوبية. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلي نيابة مركز طنطا للتحقيق.