شاب يناشد مجلس الوزراء بتوفير طرف صناعي لقدمه المبتورة

شاب في مقتبل عمره أصيب بحادث تصادم أدى إلى فقد قدمه اليمنى ما جعله عاجزا عن تحقيق أبسط حلمه من أجل لقمة العيش ، متزوج ولديه أبناء يعولهم.



يقول أحمد محمود حسنين ويسكن فى الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إنه متزوج ويعول طفل، أصيب بحادث سيارة أدى إلى بتر قدمه اليمني ووفاة زوجته ونجله الأخر ما جعله عاجزا عن الحركة، ونجله يدرس بالتعليم الأساسي.



ويختتم : أناشد مجلس الوزراء فى مساعدتي في مصاريف العلاج وتوفير طرف صناعي لقدمه لكى يعود لحياته الطبيعية الى تعيقه عن عن العمل .



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