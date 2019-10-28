شاب يناشد مجلس الوزراء بتوفير طرف صناعي لقدمه المبتورة

شاب في مقتبل عمره أصيب بحادث تصادم أدى إلى فقد قدمه اليمنى ما جعله عاجزا عن تحقيق أبسط حلمه من أجل لقمة العيش ، متزوج ولديه أبناء يعولهم.
يقول أحمد محمود حسنين ويسكن فى الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إنه متزوج ويعول طفل، أصيب بحادث سيارة أدى إلى بتر قدمه اليمني ووفاة زوجته ونجله الأخر ما جعله عاجزا عن الحركة، ونجله يدرس بالتعليم الأساسي.
ويختتم : أناشد مجلس الوزراء فى مساعدتي في مصاريف العلاج وتوفير طرف صناعي لقدمه لكى يعود لحياته الطبيعية الى تعيقه عن عن العمل .
للتواصل مع الحالة : 01227218086
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
يقول أحمد محمود حسنين ويسكن فى الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إنه متزوج ويعول طفل، أصيب بحادث سيارة أدى إلى بتر قدمه اليمني ووفاة زوجته ونجله الأخر ما جعله عاجزا عن الحركة، ونجله يدرس بالتعليم الأساسي.
ويختتم : أناشد مجلس الوزراء فى مساعدتي في مصاريف العلاج وتوفير طرف صناعي لقدمه لكى يعود لحياته الطبيعية الى تعيقه عن عن العمل .
للتواصل مع الحالة : 01227218086
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360