لاعبة فرنسا تقصي بطلة مصر من بطولة العالم للإسكواش

ودعت المصرية يثرب عادل، بطولة العالم للإسكواش cib المقامة في مصر من دور الستة عشر على يد كاميل سيرم لاعبة فرنسا، التي تأهلت إلى ربع نهائي البطولة.





ونجحت كاميل سيرم في إسقاط منافستها في ٢٨ دقيقة، حيث انتصرت عليها في الشوط الأول ١١ /٦، وفي الشوط الثاني ١١ /٢، وفي الشوط الثالث ١١-٦، لتصعد كاميل سيرم إلى الدور التالي من البطولة.





وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للإسكواش لـ cib 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للإسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.