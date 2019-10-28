Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبة فرنسا تقصي بطلة مصر من بطولة العالم للإسكواش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
ودعت المصرية يثرب عادل، بطولة العالم للإسكواش cib المقامة في مصر من دور الستة عشر على يد كاميل سيرم لاعبة فرنسا، التي تأهلت إلى ربع نهائي البطولة.

ونجحت كاميل سيرم في إسقاط منافستها في ٢٨ دقيقة، حيث انتصرت عليها في الشوط الأول ١١ /٦، وفي الشوط الثاني ١١ /٢، وفي الشوط الثالث ١١-٦، لتصعد كاميل سيرم إلى الدور التالي من البطولة.

وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للإسكواش لـ cib 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للإسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوران جوهر تصعد للدور التالي من بطولة العالم للإسكواش

بطولة العالم للإسكواش.. سلمى يوسف تخرج من الدور الأول أمام كاميل سيرم

يثرب عادل تفوز في الدور التمهيدي الأول من بطولة العالم للإسكواش

ندى عباس تواجه يثرب عادل في الدور الثاني من بطولة العالم للإسكواش

شهاب عصام يودع بطولة العالم للإسكواش

نور الطيب تهزم روان العربي وتتأهل لدور 16 من بطولة العالم للإسكواش

ترشيحاتنا

ننشر صورة كمساري قطار طنطا المتهم بإجبار شابين على القفز منه.. شاهد

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

قيمتها 18 مليون جنيه .. التعويضات تثبت ملكية شقة لـ عمرو دياب فى جاردن سيتى

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

ولاية الأب والامتناع عن المعاشرة الجنسية.. خلاف بين النواب على قانون الأزهر لـ الأحوال الشخصية

أخبار النادي الأهلي.. العامري رئيسا بدلا من الخطيب.. وموعد الجمعية العمومية.. حارس جديد بالقلعة الحمراء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي

بـ ميكب صاخب.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا من دبي