حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب

قال كامل الوزير، وزير النقل، تعليقا على حادث قطار الغربية، إنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب.



وأضاف كامل الوزير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" رصدنا 100 ألف جنيه كإعانة عاجلة لأسرة المتوفي و20 ألف جنيه لأسرة المصاب".



وتابع كامل الوزير:" نعد أسر المتوفي والمصاب على توفير فرص عمل لأي فرد في أسرة المتوفي أو المصاب في هيئة السكك الحديد".



وأكمل كامل الوزير:" لن ندافع عن السكة الحديد وندفع كل التعويضات التي تطلب بالقانون، وهذه الإعانة خارج التعويض الرسمي".

