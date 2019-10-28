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حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:15 م
ضحية حادث قطار طنطا
ضحية حادث قطار طنطا
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هاني حسين
قال كامل الوزير، وزير النقل، تعليقا على حادث قطار الغربية، إنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب.

وأضاف كامل الوزير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" رصدنا 100 ألف جنيه كإعانة عاجلة لأسرة المتوفي و20 ألف جنيه لأسرة المصاب".

وتابع كامل الوزير:" نعد أسر المتوفي والمصاب على توفير فرص عمل لأي فرد في أسرة المتوفي أو المصاب في هيئة السكك الحديد".

وأكمل كامل الوزير:" لن ندافع عن السكة الحديد وندفع كل التعويضات التي تطلب بالقانون، وهذه الإعانة خارج التعويض الرسمي".
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