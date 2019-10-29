زودت الوجع علينا اكتر.. أحمد جمال يغني لـ محمد عبدالوهاب.. شاهد

نشر الفنان احمد جمال فيديو من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".وعلق احمد جمال على الفيديو قائلا "عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي انا فيها # محمد_عبد_الوهاب # احمد_جمال ".وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الله على الاحساس - زود الوجع علينا اكتر - الله يحميك .