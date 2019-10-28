هل يستقيل وزير النقل بعد حادث قطار طنطا؟.. كامل الوزير يجيب

رد كامل الوزير، وزير النقل، على المطالبة باستقالته بعد حادث ضحيتي قطار طنطا، قائلًا "لو الناس شايفه إن حل أي مشكلة في كل الوزارات استقالة الوزير يستقيل الوزير".





وتساءل كامل الوزير، في تصريحات متلفزة، "هل الوزير هيمسك لكل واحد ورقة يؤكد فيها كيفية التعامل في أي موقف طارئ، ولكن الوزير يعمل على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وعلاج نفسي للعاملين في هيئة السكك الحديد".





وأوضح كامل الوزير، أنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب، مؤكدًا "رصدنا 100 ألف جنيه إعانةً عاجلة لأسرة المتوفي و20 ألف جنيه لأسرة المصاب".





وتابع كامل الوزير "نعد أسر المتوفي والمصاب بتوفير فرص عمل لأي فرد في أسرة المتوفى أو المصاب في هيئة السكك الحديد".



