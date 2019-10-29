ياسمين الخطيب تفجر مفاجأة عن كمسري في الصعيد: دفع شابين من القطار قدام عيني منذ 4 أشهر

علقت الكاتبة ياسمين الخطيب علي واقعة كمسري القطار الذي أجبر شابين على القفز من القطار، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، ما ادي إلى وفاة أحدهما واصابة الاخر ببتر في القدم.



وذكرت ياسمين الخطيب واقعة مماثلة، شهدتها منذ شهور قليلة في أثناء ركوبها قطار الصعيد، حيث قام الكمسري بدفع شابين من العربة لعدم امتلاكهما الاجرة.



وغردت ياسمين الخطيب عبر تويتر "‏من ٤ شهور كنت في قطار الصعيد، وشاهدت بعيني الكمسري يجبر شابين بلا تذاكر على القفز من القطار (زقهم من الباب)، لم تكن السرعة كبيرة فربنا ستر، ولم يهدئ من ثورة الركاب سوى لواء شرطة بالزي الملكي.. مسك الكمسري وهو بيردد بهستيريا: "غلابة ومش معاهم تذاكر.. تقتلهم؟! تقتلهم؟!" نقتلهم؟!".



وتابعت ياسمين الخطيب " ‏ردًا على الناس اللي بتلوم ركاب القطر إنهم شهدوا الواقعة، ولم يحركوا ساكنًا..المشهد كله بيحصل في دقيقة، أنا تصورت إنها خناقة معتادة، وإن الكمسري بيهددهم بس.. فجأة لقيته بيرمي العيال بجد!".



ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎ظالم وسيشرب من نفس الكأس"و" ‏‎بس انا اخويا لما بيشوف حاجه كدا بيدفع تمن التذكره للناس اللي معهاش كان ممكن حد يعمل كدا برده"و" ‏‎‎معني كلامك إن ده منهج وسياسه لكل الكمسريه وليس حادث فردي" .