الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جمال علام يكشف عن كواليس التعاقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر

جمال علام
جمال علام
إسلام مقلد

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، كواليس مهمة تتعلق بتعيين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتدريب منتخب مصر، مؤكداً أن الأمر لم يكن مجرد مسألة تعاقد أو أموال، بل كان هدفهم الأساسي خدمة المنتخب الوطني.

وقال جمال علام إنه أول مرة فاوض حسام حسن كانت أثناء توليه تدريب منتخب الأردن، ووافق حسام وقتها، إلا أن ارتباطه مع منتخب الأردن (النشامي) كان يشكل عائقاً أمامه. 

أما المرة الثانية، فكانت حينما اجتمع مع التوأم حسام وإبراهيم وقدم لهما عرضا لتدريب منتخب مصر، فوافقا على الفور، دون أن يكون في ذهنهما أي تعاقد مالي، مؤكدين أن الهدف هو خدمة منتخب مصر فقط.

وأضاف جمال علام أن التوأم قالا له صراحة إنهما لن يأخذا أموالاً من بلدهم، وهو ما دفعه للرد بأن العمل لا يمكن أن يكون بلا مقابل، خصوصاً أن المدربين الأجانب يتقاضون أجورهم بالدولار، وأنهما ليسا أقل كفاءة منهم.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن فكرة الوصول إلى المربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا كانت بنداً وضعه حسام وإبراهيم في عقدهما مع المنتخب، موضحاً أنهما رفضا وضع شروط جزائية لأنهما يعتبران أن هذا وطنهما، وقد تمسكوا بهذا الشرط بأنفسهم، وهو ما تحقق بفضل الله ودعم المجلس.

وأوضح جمال علام أن هناك بعض الأصوات من خارج المجلس كانت ترى أن التعاقد مع التوأم مغامرة كبيرة، وأن الإعلام كان سيحاسب المجلس لو لم يحققوا المربع الذهبي، لكن نجاحهما ساهم في تغيير الصورة، مؤكداً أن علاقته بالتوأم مستمرة، لأنهما يحبّان بلدهم ويجمعان الصف الوطني، على عكس ما يُقال أحياناً.

جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر

بالصور

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

