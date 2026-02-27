والدي تعبان.. جمال علام يفجر مفاجأة بشأن رحيل كيروش عن منتخب مصر

كشف جمال علام رئيس إتحاد الكرة السابق كواليس رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال جمال علام الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"كيروش مدرب كويس وادي دوره مع منتخب مصر وكنا راضيين عن فترة قيادته للمنتخب "

ويضيف رئيس اتحاد الكرة السابق :"لم تقرر إقالة كيروش من منتخب مصر، لكني فوجئت في شهر رمضان بكيروش لم شنطه بدون مايخطرنا بالرحيل ، وذهبت للاجتماع معه وكان معايا وليد العطار وخالد الدندرلى",

وتابع جمال علام :"طلبنا من كيروش تمديد عقده مع منتخب مصر بتعاقد جديد ولكن قالنا والدي تعبان ولازم اسافر لظروف أسرية وحدد ميعاد لاخطارنا بقراره الاخير ..وعملنا زووم وقال مش هقدر اكمل "

واختتم جمال علام :"في ناس من خارج اتحاد الكرة أثروا علي قرار كيروش وقالوله خالد الدرندلي مش عاجبه عقدك وعامر حسين عايز يمسيك وايهاب الكومي عايز نفس القرار .. وقولتله الكلام دا مش صح احنا عايزينك "

