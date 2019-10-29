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مرأة

بـ ميكب لافت.. رضوى الشربيني بإطلالة رقيقة على إنستجرام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:27 ص
آية التيجي
نشرت الاعلامية رضوي الشربيني صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت فيها بمكيب ملفت للغاية ومميز، وقد عبر متابعيها عن مدى جمالها من خلال التعليقات.

وعلقت رضوى الشربيني على صورتها، وقالت: الستات استرجلت لما الرجالة اتستت.

وظهرت رضوى الشربيني باطلالة ناعمة، حيث ارتدت بلوزة باللون الرمادي اللامع، وبأكمام طويلة، وهو ما ابرزت من انوثتها واناقتها بشكل كبير.

واختارت رضوى الشربيني ان ترفع شعرها الى الاعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما اوضح من ملامحها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالاي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت رضوى الشربيني من اطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الاكسسورات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الابيض وتشبة اللؤلؤ.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل اطلالتها..
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