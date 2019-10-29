أرفض الزج باسمي.. تصريح ناري لـ تركي آل الشيخ عن الإساءة لمحمود الخطيب

رفض تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الزج بإسمه من أجل الإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.





وقال تركي خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: كل ما أنشره على صفحتي "من عند ربنا" ولا أخطط له، وماحدث قبل ذلك مع الاهلي له جوانب كثيرة، وأشخاص عديدة تدخلت، منهم ماكان تدخله ايجابي ومنهم من كان سلبيا".





وتابع: "مع مرور الوقت أرى أن صفحة الخلافات اصبح ليس لها معنى، يتم الزج اسمي للإساءة لمحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ، وأرفض ذلك ورسالتي واضحة لكل من يستخدم اسمي في هذا، "لا كيانات ولا دول ولا جمهور له دخل في هذا الأمر".



