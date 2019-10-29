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توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 - 10 - 2019.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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توك شو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 29- 10 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 29- 10 - 2019، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 673 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24، 769 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21، 673 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18، 577 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14، 449 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الثلاثاء عيار 24، 23.920 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5.384 جنيه.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24، 769.143 جنيه.
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