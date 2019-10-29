هشام إبراهيم: العلاقات بين مصر وألمانيا فى تطور مستمر.. فيديو

وصف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، بأنها جيدة ومستمرة.



وأشار أستاذ التمويل والاستثمار عبر الهاتف فى برنامج "8 الصبح" المذاع على "dmc"، إلى أن مصر ستستفيد من خلال الاستثمارات والصناعات والنظم الإدارية المتقدمة وعلى الجانب الآخر يستفيد الجانب الألماني من سوق مصر المفتوح وهي محطة مهمة وبوابة رئيسية للقارة الأفريقية.



ونوه إلى أنه خلال الأشهر الماضية تم تفعيل منطقة التجارة الحرة، وذلك يفتح مجال كبير أمام الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم وخاصة أن لدينا منتدى ألمانى أفريقى يعقد بشكل دوري.



وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن العلاقات الألمانية المصرية نموذج يمكن تطبيقه فيما بين ألمانيا وعدد آخر من الدول الأفريقية لذلك ألمانيا تهتم بعلاقتها مع مصر والتواجد فى السوق المصرى.



وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الزيارة التى قام بها الدكتور مصطفى المدبولى "رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا زار من خلالها عدد من المصانع والعمليات الإنتاجية التى تتم فيها، لافتًا الى أن هناك عددا من الشركات الإنتاجية الكبرى وأهمها شركة "بوش" التى أعلنت عن مقر لها فى مصر قريبًا كمحطة مهمة يتم من خلالها إنتاج المنتجات الالمانيه للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.



وتابع أستاذ التمويل والاستثمار أن العلاقات بين مصر وألمانيا فى تطور مستمر، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية لها عدة محاور، محور يتعلق بحجم التبادل التجارى بين الجانبين والتدفق الاستثمارى من ألمانيا والسمة الأساسية فى الاستثمارات الألمانية التى تأتى لمصر متنوعة فى عدد كبير فى النشاط الاقتصادى.



وأكد أنه لا بد من الاهتمام الكبير بالسائح الألماني، نظرا لأن السياحة الألمانية تعد الأكثر نشاطا في مصر.