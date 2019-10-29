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أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجان المتابعة الميدانية والقوافل الطبية وسلامة الغذاء على صفحتها على الفيس بوك ان الصفراء او اليرقات في اللحوم هي حالة زيادة في الصبغة الصفراء bilirubin لتبدو واضحة على دهون ولحوم الذبائح.

اوضحت ان الصفراء قد تكون فسيولوچية بسبب كبر سن الذبيحة ، او بسبب زيادة تقديم مواد تحتوي على الكاروتين في علائق الحيوان كالذرة الصفراء.

أسباب الصفراء في الذبائح 

و قد تكون صفراء مرضية ناتجة عن احد الأسباب الآتية :
* أسباب قبل الكبدية
* أسباب كبدية
* أسباب بعد كبدية

يحدث يرقان ما قبل الكبد بسبب التدمير المفرط لخلايا الدم الحمراء نتيجة طفيليات الدم التي ينقلها القراد مثل Babesia ovis و Anaplasmosis ، او بسبب بعض الامراض الڤيروسية

يحدث اليرقان الكبدي بسبب التلف المباشر لخلايا الكبد نتيجة الالتهابات او التسمم الكيميائي والنباتي للمواشي
وفي الأغنام ، قد يكون سبب اليرقان التسمم المزمن بالنحاس نتيجة التغذية على بعض النباتات .

يحدث اليرقان البعد الكبدي بسبب انسداد القنوات المرارية الكبدية عن طريق أورام ، أو عن طريق طفيليات كالاصابة بالديدان الكبدية او نتيجة حصوات .

واضافت الدكتورة شيرين زكي ان حكم اللحوم المصابة بالصفراء :

* يتم إعدام اللحوم المصابة بالصفراء نتيجة الصفراء التي حدثت بسبب تسمم الحيوان ، او بسبب انسداد القنوات المرارية ، او بسبب طفيليات الدم .

* حالات الصفراء الخفيفة والأقل حدة »» يتم وضع اللحوم او الذبيحة في الثلاجة لمدة 24 ساعة ، فاذا تحسن لون اللحوم فيمكن استهلاكها ، لو ظلت الصفراء كما هي يتم إعدام اللحوم .

وعن التفريق بين الصفراء المرضية ، او الصفراء نتيجة كبر سن الذبيحة او نتيجة تغذيتها على اغذية تحتوي على الكاروتين قالت الدكتورة شيرين زكي: تصبغ الدهون باللون الاصفر كالذرة، يمكننا فحص الغضاريف ، وفحص السائل الخاص بالمفاصل عند ركبة الذبيحة ، فلو كانت صفراء اللون فتكون تلك الصفراء مرضية ويجب إعدام اللحوم .

في هذه الحالة تبرز أهمية تناول لحوم مذبوحة في المجازر الحكومية حيث يستطيع الطبيب البيطري التعرف على الصفراء المرضية واعدام الذبائح المصابة بها .

وتابعت قائلة : "إذا لاحظت ربة المنزل ان لون الدهون او اللحوم قد تحول إلى الأصفر البرتقالي او الليموني الشديد ، وكانت أنسجة اللحوم عادية غير بارزة او خشنة اي ان عمر الحيوان ليس كبير وتلك الصفراء ليست فسيولوچية ، مع وجود احتقان في لون اللحوم او ملمس صابوني يدل على قلة الإدماء نتيجة إصابة الحيوان بطفيليات الدم او الحمى او الحالات المرضية المختلفة، فيجب الا تستخدم ربة البيت تلك اللحوم وان تبتعد عن تقديمها لأسرتها ".
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أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

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