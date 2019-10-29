Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

متورط مع عصابة عالمية.. تفاصيل جديدة في قضية السائق قاتل 39 مهاجرا في بريطانيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
سائق شاحنة الجثث
سائق شاحنة الجثث
Advertisements
أماني إبراهيم
واجه السائق موريس روبنسون اتهامات بالقتل الخطأ والاتجار بالبشر، خلال المحاكمة بمحكمة تشيلمسفورد الجزئية، أمس الإثنين، لقضية العثور على جثة 39 صينيا الأسبوع الماضي في شاحنة تبريد ضخمة بالقرب من لندن العاصمة البريطانية.

ووفقا لـ صحيفة ستريتس تايمز الماليزية بالنسخة الإنجليزية فإن السائق البريطاني متعاون مع عصابة عالمية متورطة في تهريب 39 شخصا والذين عثر على جثثهم، وواجه روبنسون 39 تهمة بالقتل غير العمد، واتهامات بشل حركة المرور، والتآمر للمساعدة في الهجرة غير القانونية، وغسل الأموال وغيرها من التهم.

وقال محامي الادعاء أوجينيونا ميرسي إيجويوفوي للمحكمة "الحادث يتبع لشبكة عالمية تسهل حركة دخول عدد كبير من المهاجرين إلى المملكة المتحدة"، مؤكدا أن المشتبه بهم الآخرين ما زالوا قيد البحث، فقضية السائق لا يمكن الخروج فيها بكفالة على حد وصف المحامي، وسيتم احتجازه حتى 25 من نوفمبر، حيث ستعقد المحاكمة القادمة في أولد بيلي، المحكمة الجنائية المركزية في لندن.

وتم القبض على السائق بعد وقت قصير من العثور على الجثث بالقرب من ميناء بورفليت الإنجليزي، وكانت حاوية الشحن التي كانوا يستقلونها قد سافرت من زيبروج في بلجيكا حتى لندن.

ويبدو أن العديد من القتلى قد أتوا من مناطق زراعة الأرز الفقيرة في شمال فيتنام في «نجي آن وها تينه»، وقالت والدة هوانج فان تيب، 18 عامًا، والتي يُخشى أن تكون من بين القتلى: "أنا أنظف غرفته كل يوم على أمل أنه لم يكن في تلك الشاحنة القاتلة".

ويوجد صعوبة في تحديد هويات الضحايا، حيث قال الشرطة إن عددًا قليلًا من الضحايا كانوا يحملون بطاقات هوية رسمية، ويلجئون حاليا إلى بصمات الأصابع وسجلات الأسنان والحمض النووي وصور من الأصدقاء والأقارب.

فيما أرسلت فيتنام ملفات إلى بريطانيا تطلب المساعدة في التعرف على أربع جثث، وقال نائب وزير الخارجية بوي ثانه سون إن فيتنام لا تزال غير قادرة على تأكيد جنسية أي من الضحايا.

اكتشاف الجثث الأسبوع الماضي في شاحنة مبردة في منطقة صناعية بالقرب من لندن قد ألقى الضوء على الاتجار غير المشروع الذي يرسل فقراء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلاد أخرى.

وقالت بريطانيا العام الماضي إن حوالي 70% من حالات الاتجار بالفيتناميين في بريطانيا بين عامي 2009 و 2016 كانت لاستغلال العمال، وحدد تقرير صادر في مارس الماضي عن مؤسسة "Pacific Links Foundation"، وهي منظمة لمكافحة الاتجار بالبشر مقرها الولايات المتحدة، أن المقاطعة الفيتنامية تعد موطن للعديد من ضحايا الاتجار بالبشر الذين ينتهي بهم المطاف في أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلغاريا تعلن التعاون مع بريطانيا في قضية اكتشاف 39 جثة بشاحنة قرب لندن

بعد وفاة 39 شخصا.. كل ما تعرفه عن حادث شاحنة الموت قرب لندن.. صور

شاحنة الموتى.. العثور على 39 جثة لمهاجرين داخل حاوية قرب لندن.. ديلي ميل: تجمدوا حتى الموت.. والشاحنة قادمة من بلغاريا.. جونسون: الحادث أصابني بالصدمة.. صوفيا: الشاحنة غادرت البلاد منذ 2017

العثور على 39 جثة لمهاجرين صينيين داخل مقطورة.. وردة فعل غير متوقعة من السائق

بريطانيا تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في تورطهما بحادث شاحنة الجثث

بريطانيا.. توجيه 39 تهمة لسائق شاحنة الجثث

ترشيحاتنا

رغم الهجوم.. كليب السلطان لـ محمد رمضان يتصدر اليوتيوب

ضحكتك منورة رغم الألم والمرض الخبيث.. تعليق مؤثر من سعد سمير بعد إصابة والدته بالسرطان

80 قتيلا في 72 ساعة.. إرهابي يفتح النار على محتجي كربلاء ويسقط 18 قتيلا

متورط مع عصابة عالمية.. تفاصيل جديدة في قضية السائق قاتل 39 مهاجرا في بريطانيا

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

ملحن لبناني يشبه إليسا بـ صاحب عهد الإرهاب في فرنسا

Advertisements

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

شهيد التذكرة.. أجبره الكمسري على القفز من القطار.. وجيرانه: شاب مكافح (تفاصيل كاملة)

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور