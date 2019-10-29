Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كشفت عن رشاقتها.. دانا حمدان بإطلالة جديدة على إنستجرام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الفنانة دانا حمدان، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " بإطلالة جديدة لها تبرز رشاقتها وأنوثتها.

وظهرت بها دانا حمدان، بفستان قصير باللون الزيتى وبدون أكمام، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللو البيج، وحملت حقيبة باللون البيج المخطط بألوان، واعتمدت فى الميك أب على جمال بشرتها مع أرتداء نظارة شمسية تتناسب مع ملالمحها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الفاتح.


وتركت دانا حمدان، شعرها البنى منسدلاً بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الرائعة، ولم تتكلف بكثير من الاكسسورات وأكتفت بجمالها مع قرط صغير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ حقيبة غريبة.. إنجى وجدان على إنستجرام

بـ لوك كاجوال.. نيللى كريم بإطلالة عصرية

بـ جينز ممزق.. كارولين عزمى تتألق بإطلالة عصرية

الأحمر مبيليقش غير عليكي.. منه فضالي تتألق بإطلالة جريئة

بإطلالة أنيقة .. كندة حنا تتألق فى حفل عيد ميلاد

بـ فستان أوف شولدر.. زوجة تامر حسنى تتألق بإطلالة أنيقة

ترشيحاتنا

كارثة.. تجنب تناول هذه الأشياء على معدة فارغة

ليلة حزن على ضحية كمسري قطار الإسكندرية.. أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان محمد عيد: كان بيكافح بعد وفاة والده

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

حكم إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

Advertisements

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

شهيد التذكرة.. أجبره الكمسري على القفز من القطار.. وجيرانه: شاب مكافح (تفاصيل كاملة)

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور