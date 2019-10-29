كشفت عن رشاقتها.. دانا حمدان بإطلالة جديدة على إنستجرام

شاركت الفنانة دانا حمدان، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " بإطلالة جديدة لها تبرز رشاقتها وأنوثتها.





وظهرت بها دانا حمدان، بفستان قصير باللون الزيتى وبدون أكمام، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللو البيج، وحملت حقيبة باللون البيج المخطط بألوان، واعتمدت فى الميك أب على جمال بشرتها مع أرتداء نظارة شمسية تتناسب مع ملالمحها، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج الفاتح.



