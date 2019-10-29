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برلمان

برلماني: شهادات صندوق النقد الدولي تدعم وضع الاقتصاد المصري خارجيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قال النائب مصطفى الكمار إن شهادات صندوق النقد الدولى الإيجابية تجاه مستويات النمو التي حققها الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة ستدعم وضع الاقتصاد المصرى خارجيًا.

وأضاف الكمار،فى بيان له،أن صندوق النقد الدولى أكد فى أخر تقرير له أن مستويات النمو القوية التى يحققها الاقتصاد المصرى من المتوقع أن تدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعد شهادة إيجابية جديدة لصالح الاقتصاد المصرى.

واَشار نائب شبين القناطر إلى أن هذه الشهادات تدعم موقف الاقتصاد المصرى خارجيًا، أمام مؤسسات التقييم الدولية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر،و إن كل هذه المؤشرات تؤكد نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وأكد أن مصر ضربت نموذجًا للنجاح فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مقارنة بالعديد من الدول وأن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدا من التحسن فى الوضع الاقتصادى وجذب الاستثمارات بما يحقق معدلات أعلى فى النمو.
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