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اقتصاد

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:53 م
صدى البلد
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محمد صبيح

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدية بالبورصة المصرية نحو 6.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها.


ارتفع مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.15% مسجلا مستوى 14465 نقطة.

واستقر رأس المال السوقي للأسهم المقدية بالبورصة عند مستوى 722.9 مليار جنيه مقابل 716.2 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأثنين.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.45% مسجلا مستوى 535.4 نقطة.

ارتفع مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بالبورصة والذي يضم الأسهم المقيدة داخل المقصورة بنسبة 0.95% مسجلا مستوى 1427.5 نقطة.
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