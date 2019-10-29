جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في خربة جبارة جنوب طولكرم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا للمواطن الفلسطيني محمد القط من أراضي عام 1948 على مدخل قرية جبارة جنوب محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، وهو ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في تلك المنطقة.



وقال رئيس مجلس قروي جبارة إحسان تحسين "فوجئنا بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات تحاصر المكان، كما أغلقت مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من التنقل، وشرعت بهدم المنزل"، مضيفا أن أصحاب المنزل سكنوه قبل ثلاثة أيام بعد تجهيزه.



وأوضح أن المنطقة تشهد عمليات هدم لمنازل بين الفترة والأخرى، حيث هدم الاحتلال في شهر أبريل الماضي منزلا قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، واستولت على "كرفانين" زراعيين لعائلة دسوقي أقامتهما على أرضها البالغ مساحتها 800 كم2.



ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.



ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.



وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق .