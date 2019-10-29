تعليق زعيم القوات اللبنانية على استقالة الحريري

أشاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بقرار رئيس الوزراء سعد الحريري، التقدم باستقالته إلى الرئيس اللبناني، لتهدئة الشارع المشتعل منذ فترة طويلة.



وقال جعجع وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "حسنا فعل الرئيس سعد الحريري بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك".



وأضاف: "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم اختصاصيون مستقلون تماما عن القوى السياسية".



وتابع: "من جهة ثانية، أدعو المؤسسات الأمنية المعنية إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين حيثما وجدوا في لبنان بعد الاعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها اليوم في وسط بيروت".



وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس اللبناني، من أجل تهدئة الشارع.