نتائج الأسبوع الثاني لـ مجموعة الصعيد في دوري المظاليم

انتهت منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى شهدت تحقيق فريق البنك الأهلي الفوز على منافسه ديروط بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة .
وجاءت نتائج المباريات كالتالي :
الألومنيوم 1-0 المنيا
طهطا 1-1 الإعلاميين
شبان قنا 2-1 بترول اسيوط
البنك الاهلي 3-0 ديروط
ويواصل فريق بني سويف صدراته لجدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد برصيد 6 نقاط ، وتختتم المنافسات غدا الاربعاء بمواجهة بين فريق تليفونات بني سويف أمام الفيوم .
وجاءت نتائج المباريات كالتالي :
الألومنيوم 1-0 المنيا
طهطا 1-1 الإعلاميين
شبان قنا 2-1 بترول اسيوط
البنك الاهلي 3-0 ديروط
ويواصل فريق بني سويف صدراته لجدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد برصيد 6 نقاط ، وتختتم المنافسات غدا الاربعاء بمواجهة بين فريق تليفونات بني سويف أمام الفيوم .