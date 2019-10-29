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رياضة

نتائج الأسبوع الثاني لـ مجموعة الصعيد في دوري المظاليم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:42 م
فريق ديروط
فريق ديروط
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عبدالله هشام - رباب الهواري
انتهت منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتى شهدت تحقيق فريق البنك الأهلي الفوز على منافسه ديروط بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة .

وجاءت نتائج المباريات كالتالي :

الألومنيوم 1-0 المنيا
طهطا 1-1 الإعلاميين
شبان قنا 2-1 بترول اسيوط
البنك الاهلي 3-0 ديروط

ويواصل فريق بني سويف صدراته لجدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد برصيد 6 نقاط ، وتختتم المنافسات غدا الاربعاء بمواجهة بين فريق تليفونات بني سويف أمام الفيوم .
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