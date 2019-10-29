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أخبار العالم

مقتدى الصدر يشارك في المظاهرات ضد الحكومة العراقية.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لحظة مشاركته في المظاهرات ضد الحكومة العراقية في مدينة النجف.

وكان زعيم التيار الصدري في وقت سابق قد دعا إلى استقالة الحكومة وتضامن مع مطالب المتظاهرين في الشوارع العراقية والذين ينادون بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

وأكدت مصادر وصول الصدر صباح اليوم من إيران إلى العراق للمشاركة في التظاهرات القائمة بمدينة النجف.

وشهدت محافظة كربلاء العراقية مساء أمس فض اعتصام المتظاهرين بالقوة من قبل قوات الأمن ما أسفرعن مقتل أكثر من 18 قتيلًا وقرابة الـ1000 مصاب بعدما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المعتصمين.

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