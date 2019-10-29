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رياضة

فايلر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحرص فايلر، على توضيح بعض النقاط الخاصة بأهداف المرحلة المقبلة، والتي تشهد إقامة معسكر إعداد في الإمارات لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سفر الفريق يوم الخميس المقبل الى الإمارات لبدء المعسكر الخارجي.

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