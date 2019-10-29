تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي في منزله

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء اللجنة وحنان الزيني مدير متابعة اللوائح والتراخيص ؛ وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ؛ سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين والأكاديمية.



جرت الجلسة بمنزل محمود الخطيب بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي طلب من رئيس النادي الالتزام بالراحة التامة بمنزله حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا.



وتم خلال الجلسة مناقشة التقرير العام لقطاع كرة القدم عن موسم 2018 /2019 تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية. وكذلك مناقشة الاحتياجات الإدارية والفنية لقطاع الناشئين والأكاديمية. بالإضافة إلى التقرير المقدم من إدارة اللوائح عن حقوق النادي الأهلي الخارجية طرف الاتحاد الدولي والأندية من خارج مصر.

