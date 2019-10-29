Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي في منزله

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء اللجنة وحنان الزيني مدير متابعة اللوائح والتراخيص ؛ وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة ؛ سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين والأكاديمية.

جرت الجلسة بمنزل محمود الخطيب بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي طلب من رئيس النادي الالتزام بالراحة التامة بمنزله حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا.

وتم خلال الجلسة مناقشة التقرير العام لقطاع كرة القدم عن موسم 2018 /2019 تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية. وكذلك مناقشة الاحتياجات الإدارية والفنية لقطاع الناشئين والأكاديمية. بالإضافة إلى التقرير المقدم من إدارة اللوائح عن حقوق النادي الأهلي الخارجية طرف الاتحاد الدولي والأندية من خارج مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

تعرف على أول الراحلين عن الأهلي بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق

قرار صائب.. إكرامي: لهذا السبب تم التعاقد مع فايلر مدربا لـ الاهلي .. فيديو

الحرية ورفع المعنويات.. ماذا قال الخطيب لـ مدرب الأهلي الجديد في أول لقاء ؟

6 قرارات نارية جديدة لمجلس إدارة الأهلي

للمرة الأولى.. العامري رئيسا لـ الأهلي بسبب غياب الخطيب

ترشيحاتنا

ننشر أقوال الكمسارى والمصاب زميل شهيد تذكرة قطار طنطا.. تعرف على التفاصيل

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي في منزله

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

شهيد التذكرة.. حبس الكمساري 4 أيام بتهمة إجبار شابين على القفز خلال سير القطار

للرجال فقط .. 6 أكلات تضر بالعلاقة الجنسية

مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور