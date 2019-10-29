ببالطو شطرنج.. ريا أبي راشد تتألق فى إطلالة شتوية.. شاهد

نشرت الإعلامية ريا ابي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، حيث التقطت الصورة من احد المدن الشهيرة بتصوير الأفلام، وقد ظهرت ريا ابي راشد بإطلالة شتوية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم الشديد لها.وعلقت ريا ابي راشد على صورتها ببعض الكلمات ، وقالت:Hello from the city where some of the greatest movies were filmed..Can you guess where this picture was taken?، وتعني: مرحبا من المدينة حيث تم تصوير بعض من أعظم الأفلام. هل يمكنك تخمين مكان التقاط هذه الصورة؟.وارتدت ريا ابي راشد بالطو باللون الأسود، والابيض والذي يشبه الشطرنج، وبحزام من المنتتصف باللون الأسود، والمصنوع من الحرير، واختارت تحته باللون الابيض، واختارت تحته بوت باللون الأسود، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير، واناقتها.وتركت ريا ابي راشد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وانسيابة، فيما ابرزت ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها باللون الآي لاينر الأسود، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه.وأكملت ريا ابي راشد إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.