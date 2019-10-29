أتليتكو مدريد ضد ديبورتيفو .. التعادل السلبي سيد الشوط الأول في الليجا

سيطر التعادل السلبي دون أهداف على مجريات الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد و نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".



وفشلت كتيبة ديجو سيميوني في الوصول إلى الشباك طوال الـ 45 دقيقة الأولي مع سيطرة من قبل الأتلتي .



ويسعى الأتليتي في مواجهة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس، لتحقيق فوزه السادس هذا الموسم، من أجل خطف صدارة الليجا.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن غرناطة المتصدر، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.