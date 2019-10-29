القصة الكاملة لكواليس التحقيقات في قضية قتل شهيد التذكرة بقطار طنطا

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى المستشار رئيس نيابة مركز طنطا بضرورة استكمال سير التحقيقات فى قضية واقعة إجبار شابين على القفز من قطار الإسكندرية فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في الحادث "الكمسري" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان الحادث.



وباشرت النيابة العامة سماع أقوال المصاب زميل شهيد " التذكرة "أحمد سمير" الناجي من الواقعة حيال تفاصيل قفزهما بمحيط قرية دفرة بدائرة مركز طنطا.



كما وجه المحامي العام فى تعليماته بضرورة الاستماع إلي أقوال الكمسري المتهم الرئيسي فى واقعة قفز الشابين وشهود عيان من ركاب حادث القطار والاستدلال على أقوالهما فى محضري الشرطة التى تم تحريرهما بنطاق محطة سكة حديد مصر بالقاهرة ومركز طنطا ومطابقتهما فضلا عن التأكد من وجود ترهيب للشابين أدي وتسبب فى قتل أحدهما وهروب الآخر.



وباشر أعضاء النيابة العامة بمركز طنطا، على الفور وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء سماع أقوال الكمسري وشاهد العيان فضلا عن مخاطبة الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفي طوارىء طنطا الجامعي للإطلاع على التقارير الطبية للشاب الضحية وزميله الناجي من واقعة القفز".



وأفادت مصادر نيابية بأن التهمة الموجهة للكمسري هو "القتل بالترويع " بإجباره الشابين على القفز للتخلص من موقفهما بعدم القدرة على سداد التذاكر والهرب من تسليمهم إلى الشرطة.



وكشفت مصادر مطلعة عن تكليفات صادرة من جهه المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية إلى رئيس نيابة مركز طنطا بإعداد مذكرة رسمية وتقرير كامل حول حيثيات أقوال شهود العيان فى واقعة إجبار شابين من قطار "الإسكندرية – الأقصر" وتفاصيل أقوال الكمساري المتهم الرئيسي فى الحادث وصورة ضوئية من التقارير الطبية للضحية الأولي "شهيد التذكرة " واقوال الناجي الوحيد فى الحادث.



وأضافت المصادر لـ «صدى البلد» أن تلك التقارير سيتم رفعها الى المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري استعدادا لاستصدار بيان رسمي حول وقائع الحادث الأليم فضلا عن توجيه النيابة العامة اتهاما رسميا إلى المتهم " القتل بالترويع" استنادا لأقوال شهود العيان.



وكان رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية باشر سماع أقوال الشاب "أحمد سمير علي" ٢٥ سنة صديق الشاب المتوفي محمد عيد ٢٣ سنة والمعروف إعلاميا بـ"شهيد التذكرة " صاحب واقعة القفز من قطار "الإسكندرية – الأقصر".



وكانت النيابة العامة وجهت اتهاما رسميا حسب مصادر أثناء سير التحقيقات الى كمساري القطار بإجباره للشابين وإرهابهما على القفز من القطار لعدم حملهما الأموال لدفع قيمة التذكرة مما تسبب في وفاة أحدهما ونجاة الآخر بأعجوبة.



كما اطلعت النيابة العامة على تقارير الصادرة عن مستشفى طوارئ جامعة طنطا حيال أسباب وفاة الشاب الأول ومدى الإصابات التى لحقت بالشاب الثاني والتى اتضح فيها أن أسباب الوفاة جاءت نتيجة فصل بالرأس وبتر بأطراف الضحية الأولى بينما الثاني لزم علاجه أقل من 21 يوما لإصابته بكدمات وسحجات وجروح سطحية والتواء بالقدم .





وقال مجدي حمام كمسري قطار "الاسكندرية – الأقصر" رقم 934 أمام النيابة العامة: "أنا مش عملت أى حاجة والشابين هما اللي قفزوا وفتحوا باب القطار عشان مش معاهم فلوس التذكرة"، مشيرا إلى أنه من مهام عمله حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء فى تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكرة من شباك الحجز بمحطة القطار.



وأضاف: "لكني فوجئت بشابين يقفان فى وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وسط الناس فى حالة من الهرج والمرج وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين وامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق فالتزمت كوني موظفا فى هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ شئونها ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهما".



وأنكر "الكمسري" أمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه لدفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، مضيفا: "احنا بني أدمين ونعرف يعني إيه إنسانية التصرف والتعامل مع الشباب ولكنهما تسرعها فى القفز الي خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية".



وتابع "الكمسري": "ربنا يرحم الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته وأنا لم اقصد التعرض له فى أي شيء ولكن هو وزميله انفعلا فى الكلام معي وأراد الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال الققز أثناء سير القطار".



من جانبه عبر "أحمد سمير" الناجي فى واقعة القطار وزميل الضحية أمام النيابة العامة، عما حدث قائلا: "والله أنا عشت لحظات من الرعب داخل القطار والحمد لله على كل حال فقدت زميل عمري كله "محمد" شهيد التذكرة وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب".



وأضاف: "أنا وهو اتعاملنا من الكمسري بأشد إهانه وطلب مننا خلال مروره سداد قيمة التذكرة واحنا مكنش معانا فلوس تكفي سداد قيمتها وانهال علينا بالصوت عالي، قائلا لنا (هتدفعوا ولا تمشوا من القطار خالص ولا أسلمكم للشرطة)، مؤكدا أن القانون قادر على القصاص لحق زميله".



وتابع "سمير"، قائلا: "أنا قفزت أنا وزميلي رهبة من تسليمنا إلى الشرطة أو حبسنا عشان مش معانا فلوس التذكرة والكمسري أرهبنا وأهاننا أمام ركاب القطار وأحرجنا وفتح لنا أبواب القطار للقفز والنزول عنوة".



وأضاف الشاب وعيناه تنهمر فى الدموع "لم نجد مفرا سوى القفز ولكني وقعت على قدمي على الأرض وصاحبي وقع أسفل عجلات القطار ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام عيني فى مشهد لم أقدر على استيعابه لحد تلك اللحظة".



وتابع الشاب المكلوم بقوله: "القصاص القصاص لصاحب عمري مطلب شرعي ومكفول ولن أتوانى في الوقوف ورفع جسده فى جنازته بمنطقة الشرابية بمسقط رأسه كوننا عملنا معا وسعينا وراء لقمة عيشنا والكفاح من أجلها معا".



فى ذات السياق وجهت النيابة العامة فى تعليماتها بضرورة استكمال علاج الشاب "سمير " وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له داخل مستشفى طنطا الجامعي وإخلاء سبيله من سرايا النيابة.



وعلى بعد خطوات من أبواب النيابة العامة قالت مروة سمير شقيقته إن أفراد العائلة اطمأنوا جميعا على حياته وتوجهوا إلى شبرا الخيمة للمشاركة فى واجب عزاء زميله "شهيد التذكرة" لافتة إلى أن وزير النقل سيزور شقيقها للاطمئنان على صحته خلال تواجده بالقاهرة.



وأضافت أن أفراد العائلة يناشدون النائب العام بسرعة القصاص من الجناة ليكونوا عظة لكل من تسول له نفسه التمادي فى الخطأ وقتل أرواح أبرياء مؤكدة أن شقيقها وصديقه لم يرتكبا أي خطأ وأنهما كانا فى طريقهما إلى الإسكندرية من أجل لقمة عيش شريفة وكسب قوتهما من عرق جبينهما على حد قولها .





كشف شهود العيان فى حادث إجبار شابين على القفز من قطار طنطا أسوان على مفاجآت جديدة فى الواقعة حيث أكد محمد الأشقر أحد شهود العيان علي حادث قفز شابين من قطار " طنطا _ أسوان لعدم دفعهما تذكرة القطار أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بمشاجرة بين رئيس قطار رقم ٩٣٤ ويدعي " م.ه" و شاب يدعي محمد عيد ٢٣ سنة، وآخر يدعى أحمد محمد ٢٥ سنة ، بعدما اكتشف عدم وجود تذاكر معهما داخل العربة المكيفة .



وكشف أن الكمسري طلب منهما إثبات شخصية حتي يقوم بتحرير محضر لهما لكن الشابين أكدا أنهما لا يمتلكان أموالًا أو إثبات شخصية وقالا نصا: إحنا مش معانا فلوس ولا ورق إحنا على باب الله .. لكن الكمسري صمم يأخذ الفلوس وكان المبلغ كبير محدش في ركاب القطر كان معاه يدفعلهم".



وأضاف حسن أحمد أحد شهود العيان في القطار، أن الكمسري بعد المناقشة قام بتخييرهما بدفع ثمن التذكرة أو القفز من القطار وهما اختارا القفز من القطار لعدم وجود أي أموال معهما فذهب الكمسرى وأحضر مفاتيح الأبواب و قام بفتح باب القطار و قال لهما اتفضلوا كان القطار وقتها في قرية دفرة قفز الأول بعيدا عن القطار ولكن الثاني وقع تحت القطار ورد الكمسري قائلا " في ستين داهية " على حسب قوله.



كشف محمد صابر إبراهيم، أحد شهود العيان على واقعة إجبار رئيس القطار المتجه من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، على نزول شابين أثناء سير القطار لعدم قيامهما بدفع الأجرة، أنه شاهد رئيس القطار، في مشادة بينه وبين شابين لعدم دفعهما الأجرة.



كما أوضح أن المشادة الكلامية وصلت إلى طلب رئيس القطار بطاقة الشابين وألا ينزلا معا وفتح باب القطار، ما أدى إلى نزول الشابين خلال سير القطار فلقى أحدهما مصرعه وأصيب الآخر.



كان فيديو انتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يوضح قيام كمسري بإجبار شابين علي القفز من القطار لعدم دفعهم التذاكر وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق .



ومن ناحية أخرى أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا حول الواقعة أكدت فيه وزارة النقل، أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.



جاء البيان بعد تداول فيديو لسقوط شخصين من قطار الغربية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



ومن جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.



وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.



وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.



