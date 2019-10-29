غدا.. قطع المياه عن بنها لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة بنها غدا الاربعاء ، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعه مساءًا وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس وذلك بسبب أعمال الصيانة.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه والدفع بها فى المناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.



