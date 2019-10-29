الأردن: سنتخذ كافة الإجراءات ضد تل أبيب لحين الإفراج عن مواطنينا

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى، وذلك في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني.



وحمل الصفدي في تصريحات صحفية له إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنيه ، مضيفا " وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين."



كما أدان الصفدي التعنت الإسرائيلي وتعريض حالة المواطنين الأردنيين الي الخطر، حيث قال : تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار"