صفعة جديدة لنظام أردوغان.. النواب الأمريكي يؤيد بالأغلبية الاعتراف بمذابح الأرمن

أيد مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية قرارا يعترف بالإبادة التركية ضد الأرمن، وذلك في صفعة جديدة من الكونجرس الأمريكي ضد النظام التركي.



وكان مجلس النواب الأمريكي أعلن عن دراسة مشروع قانون يقضي بالإعتراف بمذابح الدولة العثمانية ضد الأرمن.



ويوضح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أن مجلس النواب يرى أن "الاعتراف وإحياء ذكرى مذبحة الأرمن جزء من السياسة الأمريكية".



كما يشير مشروع القرار إلى أن: "مجلس النواب يرفض جهود الربط بين الحكومة الأمريكية وإنكار المذبحة"، مشددًا على "تشجيع التوعية العامة بشأن مذبحة الأرمن ضمن جهود المساعدات الإنسانية الأمريكية خلال أحداث عام 1915 كجزء من السياسة الأمريكية".