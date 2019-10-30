Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يكافح سرطان البروستاتا.. لن تصدقها فوائد الحرنكش للرجال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
فوائد الحرنكش للرجال
فوائد الحرنكش للرجال
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة لتناول الحرنكش بجانب ان له نكهة حلوة فهو مناسب لمن يبحثون عن الرشاقة فهو قليل فى السعرات الحرارية ويحتوى على مستويات معتدلة من الفيتامينات مثل A و C و D.

يحتوى الحرنكش على البوليفينول والكاروتينات والتى تساعد بجانب مجموعة من الفوائد الصحية إليك أبرز فوائده يقدمها موقع هيلث لاين .

1) مضادات الأكسدة

الحرنكش غنى المواد المضادة للاكسدة ، مثل الكاروتينات والمركبات البوليفينولية الموجودة في الحرنكش تعزز الأيض الخلوي والذى الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.

2) مضاد للالتهابات

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل أو النقرس أو آلام العضلات أو الألم المزمن أو حتى البواسير ، فإن المركبات المضادة للالتهابات فان الحرنكش يحسن صحة القلب عن طريق الحد من الإجهاد ومنع تطور تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية كما أنه يخفض ضغط الدم بشكل فعال ، مما يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

3) ضبط السكر

بعض المركبات الموجودة داخل الحرنكش تبطئ تنظيم مستقبلات الأنسولين بشكل مناسب لأن تقلبات السكر في الدم الحادة هي السبب الرئيسي لمرض السكري. ويمكن أن تكون خطيرة جدا. 

4) سرطان البروستاتا

السرطان هو أحد أسوأ الأمراض في العالم. ولكن بفضل هذه الفاكهة الرائعة والطبيعية ، فهي الثمرة الوحيدة التي ثبت أنها تكافح سرطان البروستاتا ، وهو مرض شائع بين الرجال كبار السن وكبار السن وقد وجدت الدراسات أن استهلاك الحرنكش قد يساعد في محاربة سرطان البروستاتا.
Advertisements

ترشيحاتنا

لا تتعدى 3 سنوات .. تشريعية البرلمان تكشف عقوبة كمسري قطار الإسكندرية وفقا للقانون

إسعاد يونس تحضن ضيفها على الهواء.. فيديو

محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يتخذ قرارا جديدا على من سب والدته.. وتعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة الحريرى

تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار

توقف عن تناولها فورًا.. 3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ

Advertisements

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

توقف عن تناولها فورًا.. 3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ

أمسك بمقبض القطار واختفى تحته .. النائب العام: حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

العربية: واشنطن تدعو مصر والسودان وأثيوبيا لحضور اجتماع حول سد النهضة

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار

بعد 11 سنة زواجا .. قصة عمرو سعد وطليقته .. من جنون العشق إلى شبهات الخيانة

فيديو جراف| حقيقة استبدال راجح بشخص آخر في قضية محمود البنا

أحدث صور لها.. الإنتاج الحربي تطرح سيارات كهربائية قريباً في الأسواق

مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور