يكافح سرطان البروستاتا.. لن تصدقها فوائد الحرنكش للرجال

فوائد صحية غير متوقعة لتناول الحرنكش بجانب ان له نكهة حلوة فهو مناسب لمن يبحثون عن الرشاقة فهو قليل فى السعرات الحرارية ويحتوى على مستويات معتدلة من الفيتامينات مثل A و C و D.





يحتوى الحرنكش على البوليفينول والكاروتينات والتى تساعد بجانب مجموعة من الفوائد الصحية إليك أبرز فوائده يقدمها موقع هيلث لاين .





1) مضادات الأكسدة





الحرنكش غنى المواد المضادة للاكسدة ، مثل الكاروتينات والمركبات البوليفينولية الموجودة في الحرنكش تعزز الأيض الخلوي والذى الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.





2) مضاد للالتهابات





إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل أو النقرس أو آلام العضلات أو الألم المزمن أو حتى البواسير ، فإن المركبات المضادة للالتهابات فان الحرنكش يحسن صحة القلب عن طريق الحد من الإجهاد ومنع تطور تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية كما أنه يخفض ضغط الدم بشكل فعال ، مما يقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم.





3) ضبط السكر





بعض المركبات الموجودة داخل الحرنكش تبطئ تنظيم مستقبلات الأنسولين بشكل مناسب لأن تقلبات السكر في الدم الحادة هي السبب الرئيسي لمرض السكري. ويمكن أن تكون خطيرة جدا.





4) سرطان البروستاتا



