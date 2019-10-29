Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عاجل.. البرلمان العراقي يعقد جلسته فجرا للإطاحة بحكومة عبد المهدي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، سيدعو البرلمان للانعقاد في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت العراق لسحب الثقة عن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

يأتي ذلك بعدما أعلن هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر العراقية، استجابته لدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال العامري في بيان مقتضب:"سنتعاون معًا من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكان الصدر قال في بيان:"جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا، والعمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية، من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

ورفض المهدي الدعوة التي وجهها له رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بالاستقالة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.

وقال عبد المهدي للصدر إن اقتراحه "قد يكون مخرجا للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، لكن ذلك يتطلب موافقة 165 عضوا في البرلمان على حل المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما".

وأضاف: "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصارا، وهو أن يتفق سماحتكم مع الأخ (هادي) العامري رئيس البرلمان، لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام ان لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شلع قلع.. مقتدى الصدر يطالب باستقالة حكومة العراق وانتخابات مبكرة

العراق يرفع حظر التجول في بغداد وارتفاع عدد قتلى الاضطرابات إلى 72

العراق يعلن الحرب على حيتان الفساد.. خطة من 11 نقطة لتلبية مطالب المتظاهرين وضمان الاستقرار.. وعودة الهدوء إلى بغداد

حظر تجول في بغداد وأقوى حزمة إصلاحات بالعراق.. أبرز عناوين الصحف السعودية

رئيس حكومة العراق يرد على مطالب إقالته بهذه الحجة

الحضور فورا.. رئيس وزراء العراق مطلوب أمام البرلمان في جلسة طارئة

ترشيحاتنا

الشهادات المزورة تطيح بالفنان الكويتي خالد الملا خلف القضبان

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

اخبار الرياضة.. مندوب عن تركي آل الشيخ يزور الخطيب.. موعد انضمام صلاح للمنتخب.. بيبو يسافر إلى فرنسا

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي في منزله

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور