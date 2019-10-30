خططوا لطلب فدية.. الأمن العام يضبط 16 متهماً خطفوا رجل أعمال في الإسماعيلية

ألقى رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مرتكبى واقعة اختطاف صاحب شركة من أمام مقهى فى الإسماعيلية، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.





وتلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغا يفيد باختطاف بعض الأشخاص لـ"أ . ع . ج . ا" 38 سنة صاحب شركة للمقاولات مُقيم دائرة القسم، في أثناء جلوسه على مقهى.





وتبين اقتياد 6 أشخاص مُلثمين يستقلون سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي وبحوزتهم أسلحة نارية، لرجل الأعمال من المقهى، وإجباره على استقلال إحدى السيارتين وهربوا .





وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 16 شخصا لهم معلومات .





وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه في حظيرة ماشية كائنة بدائرة مركز المطرية بالدقهلية، خاصة بأحد المتهمين.





وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بأمن "بورسعيد والمنوفية والدقهلية والشرقية" أسفرت عن ضبطهم بمحال إقامتهم، عدا متهم ضُبط بالحظيرة وبرفقته المختطف، وبحوزتهم (4 قطع سلاح ناري "2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة"- 208 طلقات مختلفة الأعيرة - 10 خزن آلية - 4 خزن طبنجة - 10 آلاف جنيه - 5 سيارات "3 ملاكي ، نقل ، أجرة") .



