إنشاء فرع للتوثيق بحلوان المطور يتبع مكتب الشهر العقارى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم بانشاء فرع للتوثيق باسم"فرع توثيق حلوان المطور " يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ، ويكون مقره 73 شارع سالم عوض متفرع من شارع محمد السعيد بجوار مدرسة محمود سامى البارودى بمدينة الطيران تقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بمصنع الطائرات قسم شرطة حلوان.



ويقوم الفرع بكافة اعمال التوثيق المختلفة فما عدا ما استوجب القانون اجراء امام دائرة الاختصاص المكانى او النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشانة لرع توثيق مدينة حلوان مكانيا او فرع التوثق المختص نوعيا.