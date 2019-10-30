5 مصابين في حالة خطرة..3 قتلى في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

ذكرت شبكة ايه بي سي الأمريكية في نبأ عاجل لها، إنه قد قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون بعد إطلاق النار على منزل في لونج بيتش في كاليفورنيا.



أعلنت السلطات وقوع حادث إطلاق نار وسقوط ضحايا قتلى وجرحى كثر.



وقالت السلطات إنها وصلت موقع الجريمة لتكتشف سقوط 3 ذكور و 9 آخرين جرحى، منهم 5 في حالة خطرة، وذلك في وقتٍ متأخر من بعد الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.



ووقع الحادث المروع خارج منزل بجوار صالون تجميل في وسط مدينة لونج بيتش .



وزعم شهود عيان، أن أغلفة قذائف متعددة شوهدت في الزقاق خارج المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار، مما يشير إلى أن إطلاق النار وقع في الخارج ، وفقًا لمحطة إيه بي سي نيوز في لوس أنجلوس KABC.



لم تكشف السلطات بعد أي معلومات عن حالة المشتبه فيه أو الدافع وراء إطلاق النار.



