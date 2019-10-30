Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

5 مصابين في حالة خطرة..3 قتلى في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
الاسعاف في مكان الحادثة
الاسعاف في مكان الحادثة
Advertisements
محمد علي
ذكرت شبكة ايه بي سي الأمريكية في نبأ عاجل لها، إنه قد قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون بعد إطلاق النار على منزل في لونج بيتش في كاليفورنيا.

أعلنت السلطات وقوع حادث إطلاق نار وسقوط ضحايا قتلى وجرحى كثر.

وقالت السلطات إنها وصلت موقع الجريمة لتكتشف سقوط 3 ذكور و 9 آخرين جرحى، منهم 5 في حالة خطرة، وذلك في وقتٍ متأخر من بعد الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.

ووقع الحادث المروع خارج منزل بجوار صالون تجميل في وسط مدينة لونج بيتش .

وزعم شهود عيان، أن أغلفة قذائف متعددة شوهدت في الزقاق خارج المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار، مما يشير إلى أن إطلاق النار وقع في الخارج ، وفقًا لمحطة إيه بي سي نيوز في لوس أنجلوس KABC.

لم تكشف السلطات بعد أي معلومات عن حالة المشتبه فيه أو الدافع وراء إطلاق النار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار بولاية تكساس.. مقتل 5 وإصابة 21 آخرين

3 قتلى في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

ترشيحاتنا

حقيقة خناقة فايلر مع سيد عبد الحفيظ واعتراضه على ملعب التتش

تعرف على سر عدم احتراف محمود الخطيب .. فيديو

لوك جريء .. لـ أمينة خليل يبرز أناقتها وأنوثتها

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

يتحرش بنادي الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبدالحفيظ

بعد فيديو اعتداء شقيقة زينة عليه.. أول ظهور لـ أحمد عز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها