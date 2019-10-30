5 مصابين في حالة خطرة..3 قتلى في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

ذكرت شبكة ايه بي سي الأمريكية في نبأ عاجل لها، إنه قد قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون بعد إطلاق النار على منزل في لونج بيتش في كاليفورنيا.
أعلنت السلطات وقوع حادث إطلاق نار وسقوط ضحايا قتلى وجرحى كثر.
وقالت السلطات إنها وصلت موقع الجريمة لتكتشف سقوط 3 ذكور و 9 آخرين جرحى، منهم 5 في حالة خطرة، وذلك في وقتٍ متأخر من بعد الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.
ووقع الحادث المروع خارج منزل بجوار صالون تجميل في وسط مدينة لونج بيتش .
وزعم شهود عيان، أن أغلفة قذائف متعددة شوهدت في الزقاق خارج المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار، مما يشير إلى أن إطلاق النار وقع في الخارج ، وفقًا لمحطة إيه بي سي نيوز في لوس أنجلوس KABC.
لم تكشف السلطات بعد أي معلومات عن حالة المشتبه فيه أو الدافع وراء إطلاق النار.
أعلنت السلطات وقوع حادث إطلاق نار وسقوط ضحايا قتلى وجرحى كثر.
وقالت السلطات إنها وصلت موقع الجريمة لتكتشف سقوط 3 ذكور و 9 آخرين جرحى، منهم 5 في حالة خطرة، وذلك في وقتٍ متأخر من بعد الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.
ووقع الحادث المروع خارج منزل بجوار صالون تجميل في وسط مدينة لونج بيتش .
وزعم شهود عيان، أن أغلفة قذائف متعددة شوهدت في الزقاق خارج المنزل الذي وقع فيه إطلاق النار، مما يشير إلى أن إطلاق النار وقع في الخارج ، وفقًا لمحطة إيه بي سي نيوز في لوس أنجلوس KABC.
لم تكشف السلطات بعد أي معلومات عن حالة المشتبه فيه أو الدافع وراء إطلاق النار.