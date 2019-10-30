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اقتصاد

بعد توجيهات السيسي بحماية المستهلك.. اعرف 7 طرق لاستعادة حقك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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محمد صبيح
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، عن 7 طرق لتقديم الشكاوى مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

وقال الجهاز في منشور له:

عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.
5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880
7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال اجتماعه مع الحكومة أمس الثلاثاء، بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمهاالدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل ، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
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