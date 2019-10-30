مكياج صارخ.. ناهد السباعي تشعل إنستجرام بصور جديدة

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير جديدة حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".



تفاعل الجمهور مع الصور معجبيين بالشكل الذي ظهرت به ، خاصة أنها وسط الاشجار وبماكياج صارخ .



يذكر أنها تواصل تصوير فيلم "ماكو"، بأحد المناطق الساحلية، ويشاركها البطولة بسمة، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج هشام الرشيدي.