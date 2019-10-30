صحة مقولة ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة .. الإفتاء توضح

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترديد الأذكار بعد الصلاة أمر مستحب وسنة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومن تركها صحت صلاته.



وأضاف «عويضة» خلال بث مباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المشاهدين، أن هناك مقولة خاطئة يرددها البعض وهي: «ختام الصلاة من تمام الصلاة»، منبهًا على أن الصلاة تنتهي بالتسليم «السلام عليكم ورحمة الله»، وأن الأذكار التي تكون دبر كل صلاة مكتوبة مستحبة شرعًا، ومن يتركها صلاته صحيحة ولا شيء عليه .



وأشار إلى أن من السنة بعد الصلاة إذا سلم المصلى أن يستغفر الله ثلاث مرات، ويقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة، ويردد ثَلَاثا وَثَلَاثُينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثُينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعا وَثَلَاثُينَ تَكْبِيرَةً».



أوضح مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.



حكم مصافحة المصلين عقب الصلاة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة المصلين لبعضهم عقب أداء الصلاة تكون معناها الدعاء للأخر بقبول الله لصلاته،فمن يزعمون أن مصافحة المصلين عقب الصلاة بدعة فتبديعها هو البدعة، فسلام المصلى على من بيمينه وشماله هذا أمر مستحسن جرت به العادة ويدخل فى إطار الأوامر الشرعية والخروج من الصلاة بمواجهة الناس بالسلام.



وأضاف "وسام" في فتوى مسجلة له ، أنه جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه بعد صلاة العصر سلم الناس عليه فأخذ من ذلك بعض العلماء إستحباب ذلك فتبديع مثل هذا هو البدعة، حيث لم يرد فى الشرع النهى عن مصافحة المصلين لبعضهم عقب الصلاة.



وتابع متسائلا" لماذا نحاول هدم ما بنته الحضارة الإسلامية فى أعراف المسلمين فمن يقولون على ذلك انه بدعة فلا يدركون انهم يقضون على هذه الحضارة الإسلامية التى تفاعل من خلالها الدين مع أعراف الناس، وليس هذا فحسب بل هناك إختلاف بين عقول بعض هؤلاء على قراءة الفاتحة فى الخطبة والزواج والعقود".