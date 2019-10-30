شبه تامر حسني.. متابع يحرج مي سليم بهذه الكلمات

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت ميس حمدان فى الصورة فى عمرها الصغير برفقة مى سليم ، وعلقت قائلة : " بذمتكو مين كان اطعم انا ولا بطوط ؟!ارجوكم قولو بكل شفافية".وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة ميس حمدان مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالي: "أكيد مي ال كانت شبه تامر حسنى وهو صغير" _ " بطوط بعشقها وبعشق عيونها " _ "انتي اكيد ياحبي لكن مي تتمتع بحس اجرامي " _ " مي باينه انها كانت شقيه وانتي هادية ".