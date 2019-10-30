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فن

شبه تامر حسني.. متابع يحرج مي سليم بهذه الكلمات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ميس حمدان صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ميس حمدان فى الصورة فى عمرها الصغير برفقة مى سليم ، وعلقت قائلة : " بذمتكو مين كان اطعم انا ولا بطوط ؟!ارجوكم قولو بكل شفافية".

وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة ميس حمدان مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالي: "أكيد مي ال كانت شبه تامر حسنى وهو صغير" _ " بطوط بعشقها وبعشق عيونها " _ "انتي اكيد ياحبي لكن مي تتمتع بحس اجرامي " _ " مي باينه انها كانت شقيه وانتي هادية ".



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