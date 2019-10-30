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فن

فاطوم يحصد جائزة الجمهور من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:27 م
فاطوم
فاطوم
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محمد نبيل
فاز الفيلم التونسي القصير فاطوم للمخرج محمد علي النهدي، بجائزة الجمهور الشباب من مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد) بفرنسا، والذي اُختتمت فعالياته يوم السبت الماضي، وحصلت شركة MAD Solutions مؤخرًا على حقوق توزيع الفيلم وترويجه.

تدور أحداث الفيلم حول نجيب، رسام تونسي في الثلاثينات من العمر، يقضي معظم وقته في العمل والرسم في ورشته؛ وبعد عدة أيام يعود نجيب إلى منزله ليجد مفاجأة في انتظاره.

الفيلم من بطولة، تأليف وإخراج محمد علي النهدي وشارك في بطولته زهرة الشتيوي والمنصف العجنقي، وشارك في إنتاجه زينيس برودكشن (محمد علي النهدي) وSVP (عمر بن علي).

محمد علي النهدي ممثل ومخرج تونسي، بدأ مسيرته الفنية مبكرًا كممثل حين كان في الخامسة عشر من عمره، بعد مشاركته في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام، سافر إلى فرنسا لدراسة المونتاج في مدرسة السينما الفرنسية (كونسرفتوار)، ليعود بعد 3 سنوات من الدراسة إلى موطنه ويعمل بعدها في عدة أفلام تونسية وأجنبية كممثل ومساعد مخرج ومونتير منها فيلم Black Gold الذي شارك في بطولته النجم أنطونيو بانديراس.
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