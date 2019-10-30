صحفي لبناني: الحراك الشعبي ناتج عن تراكمات دامت لسنوات.. فيديو

قال الكاتب الصحفي اللبناني، محمد سعيد البرز، إن ما يحدث فى لبنان من حراك شعبي لم تشهده البلاد فى تاريخها الحديث، مؤكدًا أن ما يحدث ناتج عن تراكمات دامت لسنوات كثيرة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن اتفاق الطائف فى 1998 لحل الأزمة اللبنانية كان بمسعى من مصر، وأن ما تم فى الاتفاقية تحول لرفض من القيادات السياسية اللبنانية.



وأشار إلى أن ديون لبنان تجاوزت الـ 100 مليار دولار، وما تم فى الفترة الأخيرة افسد القضاء، وعبست بالدستور، وفقرة المواطنين.



وأوضح، أن التيار الكهربائي منذ 2006 يصل لـ المواطنين 6 ساعات فى الـ 24 ساعة، وأوضح أن المواطنين يستعينون بمولد كهربائي، ويدفع 100 دولار لـ المولدات والمسؤولين عنها 100 دولار أى المواطن يدفع 200 دولار فى الشهر.